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Пушилин сообщил о тяжелых боях в районе Павловки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пушилин сообщил о тяжелых боях в районе Павловки
Фото: glava-lnr.info

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки. Об этом он сообщил в среду, 9 ноября.

— Продолжается освободительная операция в направлении Угледара. Очень тяжелые бои продолжаются в районе населенного пункта Павловка, но без занятия Павловки, без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение уже Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника — от Донецка в частности, — заявил он в эфире Первого канала.

Недавно в социальных сетях распространилось сообщение якобы от имени морской пехоты 155-й бригады ТОФ. Обращение было посвящено губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. В нем заявлялось, что российские военные якобы несут «большие неоправданные потери» в районе Павловки в ДНР.

Сам Олег Кожемяко позже сообщил, что вышел на связь с боевыми командирами морской пехоты под Павловкой в ДНР. По его словам, собеседники сообщили ему, что потери пехоты значительно преувеличены.

В свою очередь в Минобороны РФ добавили, что заявления ряда российских блогеров якобы от имени бойцов 155-й бригады морской пехоты о значительных потерях не соответствуют действительности. В оборонном ведомстве уточнили, что подразделения бригады более десяти дней эффективно наступают на Угледарском направлении и продвигаются вперед в зоне своей ответственности.

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