В Минобороны опровергли сообщения о «высоких потерях» морпехов в зоне СВО

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Заявления ряда российских блогеров якобы от имени бойцов 155-й бригады морской пехоты о значительных потерях в людях не соответствуют действительности. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что подразделения бригады более десяти дней эффективно наступают на Угледарском направлении и продвигаются вперед в зоне своей ответственности.

В МО РФ добавили, что потери пехоты за указанный период не превышают одного процента личного состава. При этом потери ВСУ по линии соприкосновения составляют семь к одному.

До этого в социальных сетях распространилось сообщение якобы от имени морской пехоты 155-й бригады ТОФ. Обращение было посвящено Олегу Кожемяко. В нем заявлялось, что российские военные якобы несут «большие неоправданные потери» в районе Павловки в ДНР.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что вышел на связь с боевыми командирами морской пехоты под Павловкой в ДНР. По его словам, собеседники сообщили ему, что потери пехоты значительно преувеличены.