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Губернатор Кожемяко связался с морпехами и заявил о преувеличении потерь под Павловкой

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Губернатор Кожемяко связался с морпехами и заявил о преувеличении потерь под Павловкой
Фото: roscongress / Михаил Киреев

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что вышел на связь с боевыми командирами морской пехоты под Павловкой в ДНР. Об этом он рассказал в понедельник, 7 ноября.

По его словам, собеседники сообщили ему, что потери пехоты значительно преувеличены.

— От них информация по поводу боев за Павловку такая: «Наступаем жестко. Да, потери есть, но далеко не такие», — написал губернатор на своей странице в Telegram.

Он добавил, что морпехи проявили в бою героизм и настоящее мужество, нанеся тем самым существенный урон противнику.

Кожемяко подытожил, что материалы по событиям в пехоте были направлены в военную прокуратуру.

7 ноября Кожемяко отдал поручение проверить сообщения о потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в зоне проведения спецоперации.

До этого в социальных сетях распространилось сообщение якобы от имени морской пехоты 155-й бригады ТОФ. Обращение было посвящено Олегу Кожемяко. В нем заявлялось, что российские военные якобы несут «большие неоправданные потери» в районе Павловки в ДНР.

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