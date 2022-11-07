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Глава Приморского края поручил проверить сообщения о потерях морской пехоты в зоне СВО

Александр Афонин

Сюжет: 

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Глава Приморского края поручил проверить сообщения о потерях морской пехоты в зоне СВО
Фото: Администрация президента РФ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отдал поручение проверить сообщения о потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в зоне проведения спецоперации. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника — украинских спецслужб, — приводит слова Кожемяко Telegram-канал «Правительство Приморского края».

До этого в социальных сетях распространилось сообщение якобы от имени морской пехоты 155-й бригады ТОФ. Обращение было посвящено Олегу Кожемяко. В нем заявлялось, что российские военные якобы несут «большие неоправданные потери» в районе Павловки в ДНР, передает РБК.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие ликвидировали до 200 человек из личного состава Вооруженных сил Украины на Купянском направлении спецоперации. Кроме того, солдаты России остановили наступление в районе Новоселовского в ЛНР.

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