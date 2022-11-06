Минобороны: Военные России уничтожили до 200 украинских солдат на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие за прошедшие сутки ликвидировали до 200 человек из личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении спецоперации. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— За сутки на данном направлении (Купянском — прим. «ВМ») уничтожено до двухсот украинских военнослужащих, восемь танков, девять боевых бронированных машин и восемь пикапов, — говорится в сообщении.

Кроме того, украинские солдаты предприняли попытку наступления на российские позиции в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области. Данная атака была сорвана. Еще одно наступление ВСУ было остановлено в районе Новоселовского в Луганской народной республике, отметили в Telegram-канале «Минобороны России».

До этого сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили украинский склад с боеприпасами, расположенный в районе Красноармейска в ДНР. В здании находилось 120 ракет для РСЗО HIMARS и 250 снарядов к РСЗО «Смерч». Кроме того, в Херсонской области Воздушно-космические силы России сбили один беспилотник.