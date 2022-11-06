Минобороны: ВС России уничтожили украинский склад со снарядами для РСЗО HIMARS

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили украинский склад с боеприпасами, расположенный в районе Красноармейска в ДНР, где находилось 120 ракет для РСЗО HIMARS и 250 снарядов к РСЗО «Смерч». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в воскресенье, 6 ноября.

— В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики в результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, 250 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» и две транспортно-заряжающие машины, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Херсонской области Воздушно-космические силы России сбили один беспилотник. А на Южно-Донецком направлении было ликвидировано до 70 человек личного состава Вооруженных сил Украины, передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого сообщалось, что украинская армия атаковала позиции российских формирований на Краснолиманском направлении. В результате наступления ВСУ потеряли около 250 человек убитыми.