Фото: Минобороны РФ

Украинская армия атаковала позиции российских формирований на Краснолиманском направлении, нападение было отбито, ВСУ потеряли около 250 человек убитыми, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 6 ноября.

— На Краснолиманском направлении противник безуспешно атаковал двумя батальонными тактическими группами в направлении населенных пунктов Площанка, Артемовка, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В МО отметили, что в результате ударов российской артиллерии и авиации ВСУ потеряли до 250 военнослужащих убитыми. Кроме того, в ходе обстрела ВС РФ уничтожили два танка, четыре бронемашины, реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град», самоходную артиллерийскую установку и 12 автомобилей.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил «Вечерней Москве», что в ближайшее время ВСУ могут потерпеть разгромное поражение на Херсонском направлении, в результате которого их резервы будут полностью уничтожены.