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В ближайшее время ВСУ могут потерпеть разгромное поражение на Херсонском направлении, в результате которого их резервы будут полностью уничтожены. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

По его словам, ВСУ не смогли использовать трехкратное численное превосходство, которое у них было под Херсоном еще месяц назад. Российская армия компенсировала нехватку личного состава применением высокоточного оружия и действием своей авиации. В результате чего все атаки противника были отражены.

Ежедневные потери ВСУ составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. Все идет к тому, что наступление на Херсон обернется для них катастрофой, сопоставимой с поражением вермахта под Сталинградом в феврале 1943 года.

— На этом направлении может произойти своего рода Сталинградская битва, когда в течение относительно короткого времени будут уничтожены все оставшиеся резервы ВСУ. И то, что не удалось уничтожить до настоящего времени, будет уничтожено, — заключил Подберезкин.

О серьезных проблемах, с которыми столкнулись ВСУ под Херсоном, все чаще говорят украинские власти. 26 октября глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что операция ВСУ на юге страны замедлилась. На следующий день советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется для Украины «в неприятную сторону».

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