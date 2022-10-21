Рой ударных дронов «Герань-2»: почему ВСУ не справляются с российскими беспилотниками

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В последние недели проведения СВО особенно хорошо себя проявили ударные дроны-камикадзе «Герань-2». Что это за оружие и почему украинская армия не может с ним справиться — в материале «Вечерней Москвы».

Нашествие «мопедов»

После атаки на Крымский мост российская армия начала серию массированных ударов по энергосистеме и военным объектам Украины, в ходе которых активно применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе дроны-камикадзе «Герань-2». Из-за характерного звука, который они издают во время полета, их называют «мопедами» или «газонокосилками».

Официальной информации о «Геранях» почти нет. По некоторым данным, их прототипом является иранский дрон Shahed-136, который показал высокую эффективность по обходу американских систем ПВО в Саудовской Аравии. Портал Military Factory дает такую характеристику «Шахидов»:

габариты: длина — 3 метра, размах крыльев — 2 метра;

мощность двигателя — 50 л.с.;

скорость: 180 км/ч;

масса взрывчатки — 50 кг;

дальность полета — до 1800 км;

высота полета — до 4 км.

Принцип работы «Гераней» довольно прост: их наводят на цель, задавая определенные координаты, затем дрон летит к ней и взрывается после столкновения. Примеры использования дронов-камикадзе можно увидеть на видео ниже.

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Важное преимущество этого вида оружия — относительная дешевизна и массовость.

— Большинство ракетных систем — дорогой и штучный товар, производство которого измеряется десятками. А дроны — дешевый и массовый товар. Подсчитано, что российская армия может в течение месяца наносить удары сотней дронов-камикадзе. То есть это порядка 3000 БПЛА, — заявил «ВМ» директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Крах системы ПВО

Украинские системы ПВО не справляются с нашествием «Гераней». Все дело в том, что из-за небольших размеров и полета на низкой высоте (около 60 метров — прим. «ВМ») радиолокационным системам сложно их распознать. Кроме того, из-за «слабого» двигателя дроны почти не оставляют в небе тепловой след.

— Использование роя ударных дронов перенасыщает систему ПВО, ведь у любого комплекса есть ограниченное число выстрелов, — объясняет Подберезкин. — В борьбе с «Геранями» системы ПВО очень часто оказываются бесполезны. Из ста дронов сбивают десять. То есть 90 процентов прорываются и уничтожают цели.

Таким образом, «Герани» ставят ВСУ в тупик. Причем настолько, что МИД Украины всерьез задумался о разрыве дипотношений с Ираном. В недавней статье The Guardian отметил, что на поражение российских дронов Украина тратит в два раза больше денег, чем Россия, — 28 млн против 12–18 млн долларов.