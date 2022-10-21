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Украинцы пожаловались на слабость своей ПВО

Анастасия Колоскова
В мире
Украинцы пожаловались на слабость своей ПВО
Фото: president.gov.ua

Украине не хватает систем противовоздушной обороны (ПВО) для того, чтобы прикрыть всю страну. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на украинских военных и политиков.

— Проблема в том, что у Украины нет достаточного количества подразделений ПВО, чтобы прикрыть каждую часть страны, — отмечает издание.

Так, капитан ВСУ Владимир Климин утверждает, что украинские системы ПВО удается обойти благодаря данным разведки и информации о ландшафте. По данным издания, основная часть украинских систем ПВО производилась в советское время, следовательно, им не менее 30 лет.

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции на Украине Дарья Каленюк заявила, что украинская ПВО в настоящее время — это «парень со «Стингером».

Начальник подготовки украинских зенитно-ракетных войск Денис Смажный подтвердил газете необходимость замены старых систем, которые, по его словам, «скоро перестанут справляться с целями». Военный также сообщил, что ВСУ нуждается в ракетах.

Накануне американский бизнесмен Илон Маск заявил, что достижение компромисса вокруг Крымского полуострова является самым вероятным результатом противостояния России и западных стран на Украине.

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