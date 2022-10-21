Илон Маск рассказал, каким может быть результат конфликта на Украине

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Достижение компромисса по Крымскому полуострову является самым вероятным результатом противостояния России и западных стран на Украине, заявил в четверг, 20 октября, американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

— Компромисс является самым вероятным исходом, но вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет, — написал предприниматель на своей странице в социальной сети Twitter.

По информации РИА Новости, комментарий бизнесмена последовал в ответ на пост другого пользователя, который предложил три сценария продолжения конфликта на востоке Украины. Среди них оказались «ядерная война», «вечная война», а также компромисс, при котором Вашингтон дает понять Киеву, что Крым ему больше не подконтролен.

В начале текущей недели Маск заявил, что потеря Крыма со стороны России якобы станет причиной применения Москвой ядерного оружия. Американский предприниматель также добавил, что потеря полуострова для России была бы тем же самым, что потеря Гавайев и Перл-Харбора для Соединенных Штатов.