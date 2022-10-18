Глава МИД Украины направил Зеленскому предложение о разрыве дипотношений с Ираном

Фото: bundeskanzleramt.at

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба направил президенту Украины Владимир Зеленскому предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Об этом министр заявил во вторник, 18 октября.

— С учетом многочисленных разрушений, причиненных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с появлением сообщений о возможном продолжении поставок вооружения Ираном России я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном, — сказал он.

Глава украинского МИД добавил, что Киев пойдет на восстановление отношений с Тегераном только после приостановки якобы реализующихся поставок вооружения Москве, передает РИА Новости.

До этого депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил, что в Верховную раду направили проект постановления о расторжении дипломатических отношений Киева с Ираном. Также политик предложил обратиться в ООН, Европарламент, ПАСЕ, НАТО и в другие международные организации с призывом «признать Иран страной — спонсором терроризма».