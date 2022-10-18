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Депутат Верховной рады призвал разорвать дипотношения с Ираном

Лейла Алиева
В мире
Депутат Верховной рады призвал разорвать дипотношения с Ираном
Фото: Depositphotos

В Верховную раду направили проект постановления о расторжении дипломатических отношений Киева с Ираном. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко во вторник, 18 октября.

— Подал в Верховную раду проект постановления о расторжении дипломатических отношений с Ираном и признании его государством — спонсором терроризма, — отметил он.

Также Гончаренко предложил обратиться в ООН, Европарламент, ПАСЕ, НАТО и в другие международные организации с призывом «признать Иран страной — спонсором терроризма», а также усилить санкции в отношении республики, пишет ТАСС.

В августе сообщалось, что США планируют активно использовать механизмы разных санкционных мер в отношении России и Ирана, если Тегеран решит поставить беспилотники Москве. По словам первого заместителя руководителя пресс-службы Госдепа Веданта Патела, американская сторона будет активно обеспечивать соблюдение всех санкций в отношении торговли вооружением между Россией и Ираном.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия использует отечественные беспилотные летательные аппараты, а вопрос о приобретении иранских БПЛА лучше задать Минобороны.

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