США пригрозили санкциями Ирану и России в случае поставок беспилотников

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США планируют активно использовать механизмы разных санкционных мер в отношении России и Ирана, если Тегеран решит поставить беспилотники Москве. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

По его словам, американская сторона будет активно обеспечивать соблюдение всех санкций в отношении торговли вооружением между Россией и Ираном.

— Мы также заявляли, что, по нашей оценке, официальная российская делегация недавно получила демонстрационный образец беспилотного летательного аппарата иранского производства, способного применяться в ударном варианте, — цитирует Патела ТАСС.

Иран будет ремонтировать российские самолеты и поставлять для них детали. О том, как это поможет отечественной авиаотрасли, «Вечерней Москве» рассказал главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Также Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере авиации. Согласно нему, Исламская Республика будет экспортировать в Россию детали и оборудование для самолетов, а также предоставит российским воздушным судам услуги своих ремонтных центров.