Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бойцы «группы Вагнера» взяли штурмом позиции ВСУ под Артемовском

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Бойцы «группы Вагнера» взяли штурмом позиции ВСУ под Артемовском
Фото: Минобороны РФ

Бойцы «группы Вагнера» взяли штурмом позиции украинских военных под Артемовском. Об этом стало известно в понедельник, 14 ноября.

Четверо бойцов «Вагнера» вплотную приблизились к окопам украинских силовиков и после непродолжительного боя, захватили точку. Одного бойца ВСУ удалось взять в плен. За штурмом все время наблюдала воздушная разведка, передает РИА Новости.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки. По его словам, без полного освобождения населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение Угледара.

11 ноября заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики Апты Алаудинов заявил, что взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе. По его словам, населенный пункт имеет очень важное значение.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ударами российской авиации был уничтожен арсенал украинской армии в Черкасской области Украины.

Украина Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте