Бойцы «группы Вагнера» взяли штурмом позиции ВСУ под Артемовском

Фото: Минобороны РФ

Бойцы «группы Вагнера» взяли штурмом позиции украинских военных под Артемовском. Об этом стало известно в понедельник, 14 ноября.

Четверо бойцов «Вагнера» вплотную приблизились к окопам украинских силовиков и после непродолжительного боя, захватили точку. Одного бойца ВСУ удалось взять в плен. За штурмом все время наблюдала воздушная разведка, передает РИА Новости.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки. По его словам, без полного освобождения населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение Угледара.

11 ноября заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской народной республики Апты Алаудинов заявил, что взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе. По его словам, населенный пункт имеет очень важное значение.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ударами российской авиации был уничтожен арсенал украинской армии в Черкасской области Украины.