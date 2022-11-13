Минобороны сообщило об уничтожении в Черкасской области арсенала ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Россия, Москва, Симоновская набережная Карта всех событий

Высокоточными ударами российской авиации был уничтожен арсенал украинской армии в Черкасской области Украины. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины, — заявил он.

Кроме того, российской армии удалось сорвать попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ на территории Луганской народной республики. Всего за прошедшие сутки ВС РФ на Купянском направлении уничтожили 110 солдат противника, передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого Конашенков сообщил, что вооруженные силы России наносят удары по скоплениям живой силы и военной техники украинской армии на правом берегу Днепра.

«Вечерняя Москва» разбиралась, что на самом деле происходит на Херсонском направлении. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, на левом берегу Днепра уже создан плацдарм для российских войск.

Дандыкин в беседе с «ВМ» также объяснил, что решение об отводе российских войск с территории Херсона необходимо для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город.