Препятствие для ВСУ: что на самом деле происходит на Херсонском направлении

Фото: depositphotos

Решение об отводе российских войск с территории Херсона было принято Министерством обороны РФ. Такая мера необходима для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный эксперт Василий Дандыкин. При этом он отметил, что это не означает, что Россия отступила: нужно время, чтобы восстановить силы и вернуть Херсон под свой контроль.

По его словам, на левом берегу Днепра уже создан плацдарм для российских войск. Этот пункт необходим для нескольких стратегических целей:

— На этой позиции наши войска не только смогут пополнить свои ресурсы, получить необходимое вооружение, они станут большим препятствием для ВСУ, если противник захочет форсировать Днепр для атаки на Крым. Стоит учитывать, что на Херсонском направлении работают войска, имеющие большой боевой опыт. Это они входили и освобождали Херсон — теперь их можно использовать на других направлениях. На их же места придут новые силы.

По словам эксперта, такая замена позволит обновить группировку в Херсонской области и начать полномасштабный вход в город:

— Херсон продолжает оставаться нашей территорией, мы временно оставили его, чтобы снова вернуть. Возможно, даже с другого направления, а не с юга. Это лишь вопрос времени — когда наши вернут контроль над городом.

Эксперт отметил, что войска уже переправились на подготовленные плацдармы и ожидают подмогу.

Он также подчеркнул, что ВСУ, занявшие Херсон, не смогут обеспечить город необходимыми ресурсами для жизни. Исключил эксперт и вероятность атаки украинцами Крымского полуострова. По его словам, для достижения этой цели нужно форсировать Днепр, что является сверхсложной задачей.

Российские войска завершили переброску подразделений на левый берег Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ. При этом ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу Днепра не было оставлено. Отмечается, что потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств группировки войск не допущено.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал в среду, 9 ноября, начать отвод войск за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также солдат армии РФ.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, не считают ли в Кремле отвод войск из Херсона унизительным.