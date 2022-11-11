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Минобороны: Переброска ВС России на левый берег Днепра завершена

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Минобороны: Переброска ВС России на левый берег Днепра завершена
Фото: Минобороны РФ

Переброска подразделений ВС России на левый берег Днепра завершена, военной техники и вооружений на правом берегу не осталось, сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 11 ноября.

— На Херсонском направлении сегодня в 5 часов утра по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра, — говорится в сообщении.

В МО отметили, что потерь среди личного состава ВС нет. Группировка заняла заранее подготовленные оборонительные рубежи и позиции. При этом всем гражданским лицам, также пожелавшим переправиться на левый берег реки, была оказана помощь в эвакуации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал в среду, 9 ноября, приступить к отводу войск за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также российских солдат.

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