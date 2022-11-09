Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр, — сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизней мирного населения региона, а также российских солдат. Генерал армии и командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин доложил, что войска займут подготовленные оборонительные рубежи и позиции на левом берегу Днепра в ближайшее время, передает РИА Новости.

Суровикин также доложил Шойгу о стабилизации ситуации в районе проведения СВО. По его словам, боевой и численный состав соединений и воинских частей удалось восполнить за счет мобилизованных граждан и добровольцев.

Специальная военная операция вышла на новый этап. С 10 октября энергетическую и военную инфраструктуру Украины уничтожают точечными ракетными ударами.

Такая тактика, по мнению экспертов, связана с приходом нового командующего — генерала армии Сергея Суровикина. После этого назначения глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что СВО под руководством Суровикина завершится удачно.