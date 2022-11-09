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Суровикин доложил Шойгу о стабилизации ситуации в районе СВО

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Суровикин доложил Шойгу о стабилизации ситуации в районе СВО
Фото: Минобороны РФ

Командующий группировкой Вооруженных сил России в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу о стабилизации ситуации в районе проведения спецоперации на Украине.

— В целом обстановка в районе специальной военной операции стабилизирована. Значительно возросли боевые возможности Объединенной группировки войск и сил, — сказал он.

По словам Суровикина, боевой и численный состав соединений и воинских частей удалось восполнить за счет мобилизованных граждан и добровольцев, передает ТАСС.

Специальная военная операция вышла на новый этап. С 10 октября энергетическую и военную инфраструктуру Украины уничтожают точечными ракетными ударами.

Такая тактика, по мнению экспертов, связана с приходом нового командующего — генерала армии Сергея Суровикина. После этого назначения глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что под руководством Суровикина специальная военная операция на Украине завершится удачно.

«Вечерняя Москва» собрала факты о новом командующем группировкой. С марта по декабрь 2017 года он был командующим группировкой войск ВС России в Сирии. По мнению военных экспертов, именно Суровикин сумел переломить ход конфликта в Сирии и организовать разгром формирований террористов.

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