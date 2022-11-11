Песков прокомментировал отвод российских войск из Херсона

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, не считают ли в Кремле отвод войск из Херсона унизительным. Об этом стало известно в пятницу, 11 ноября.

— Нет, нет, — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал в среду, 9 ноября, начать отвод войск за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также солдат российской армии.

Кроме того, корреспонденты рассказали, что минувшей ночью российские военные покинули правый берег Днепра. По их словам, военные двигались по понтонам, а также по Антоновскому мосту. До этого заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что ВС РФ занимается созданием линии обороны на левом берегу Днепра.

Также Песков заявил, что онлайн-присутствие президента России Владимира Путина на саммитах «Большой двадцатки» (G20) и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не планируется. Кроме того, российский лидер не собирается устраивать видеообращение для участников.