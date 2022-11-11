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Корреспонденты рассказали о выходе российских войск с правого берега Днепра

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Корреспонденты рассказали о выходе российских войск с правого берега Днепра
Фото: Минобороны РФ

Минувшей ночью российские военные покинули правый берег Днепра. Присутствовавшие при этом корреспонденты рассказали, как осуществлялся маневр.

— Этой ночью последние части российских войск покидают правый берег Днепра. Эвакуация происходит в ночное время суток, соблюдается светомаскировка, чтобы беспилотники и другие разведывательные средства киевского режима не могли нанести удары по нашим войскам, — рассказал корреспондент РИА Новости.

Он отметил, что военные двигались по понтонам, а также по Антоновскому мосту.

До этого заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что российская армия занимается созданием линии обороны на левом берегу Днепра.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал в среду, 9 ноября, приступить к отводу войск за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также российских солдат.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение командующего группировкой Вооруженных сил России в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина об отводе войск в Херсонской области. Чеченский лидер добавил, что Суровикину пришлось сделать «сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат».

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