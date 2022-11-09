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Кадыров оценил решение Минобороны отвести войска за реку Днепр

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Кадыров оценил решение Минобороны отвести войска за реку Днепр
Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение командующего группировкой Вооруженных сил России в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина об отводе войск в Херсонской области.

— Полностью согласен с мнением (бизнесмена — прим. «ВМ») господина Пригожина о решении Суровикина. Евгений Викторович очень точно заметил, что Суровикин спас тысячу солдат, находящихся в фактическом окружении, — сказал политик.

Он также добавил, что Суровикину пришлось сделать «сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат».

Политик пояснил, что Херсон является крайне сложным участком без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования надежного тыла. Суровикин поступил «как настоящий боевой генерал, не боящийся критики», написал Кадыров в Telegram-канале.

9 ноября Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована. Боевой и численный состав соединений и воинских частей удалось восполнить за счет мобилизованных граждан и добровольцев.

Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Он подчеркнул, что необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизней мирного населения региона, а также российских солдат.

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