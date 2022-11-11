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Губарева: На левом берегу Днепра строят надежную линию обороны, возводят укрепления

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Губарева: На левом берегу Днепра строят надежную линию обороны, возводят укрепления
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российская армия занимается созданием линии обороны на левом берегу Днепра. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

— Выстраивается надежная линия обороны, возводятся различного рода укрепления, — отметила она.

По словам Губаревой, работа в этом направлении происходит по всему левому берегу Днепра на территории области. Как отметили в РИА Новости, российские подразделения передислоцировались в темное время суток с соблюдением светомаскировки. Это сделано для того, чтобы беспилотники и другие разведывательные средства киевского режима не могли нанести удары.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал в среду, 9 ноября, приступить к отводу войск за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также российских солдат.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал решение командующего группировкой Вооруженных сил России в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина об отводе войск в Херсонской области. Чеченский лидер добавил, что Суровикину пришлось сделать «сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат».

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