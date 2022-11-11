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В Кремле заявили, что онлайн-присутствие Путина на саммитах G20 и АТЭС не планируется

Араз Салехов
В мире
В Кремле заявили, что онлайн-присутствие Путина на саммитах G20 и АТЭС не планируется
Фото: Администрация президента РФ

Онлайн-присутствие президента России Владимира Путина на саммитах «Большой двадцатки» (G20) и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) или его видеообращения к участникам не планируются. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Нет, оно не планируется, — цитирует пресс-секретаря президента России РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди заявил, что российский лидер не приедет на саммит «Большой двадцатки» (G20) на Бали. По его словам, на саммите российского лидера будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров, который должен присоединиться к одной из встреч с помощью онлайн-ресурсов.

Политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства Сергей Маркелов заявил, что отсутствие главы РФ на саммите G20 принесет больше пользы для него самого, чем присутствие. Политолог считает, что глава российского государства не хочет, чтобы на его имени пиарились другие политики.

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