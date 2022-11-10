Политолог Маркелов объяснил отказ Путина ехать на G20

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит G20 на Бали, его отсутствие там принесет больше пользы для него самого, чем присутствие. Такое мнение высказал политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства Сергей Маркелов.

По словам эксперта, глава российского государства не хочет, чтобы на его имени пиарились другие политики.

— Выдавать себя в виде куклы, на которой будут пиариться, он не будет, — подчеркнул Маркелов в комментарии «360».

Политолог также добавил, что общение российских властей с президентом Украины Владимиром Зеленским невозможно даже в формате онлайн.

Ранее стало известно, что на саммит G20 на Бали отправится министр иностранных дел России Сергей Лавров. Встреча «Большой двадцатки» запланирована на 15—16 ноября, мероприятие пройдёт на индонезийском острове Бали, передает RT.

Принять участие в саммите G20 планирует президент Украины Владимир Зеленский. При этом в ноябре украинский лидер заявил, что не поедет на саммит, если туда прибудет президент России.