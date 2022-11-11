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Минобороны: ВС РФ наносит удары по скоплениям ВСУ на правом берегу Днепра

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: ВС РФ наносит удары по скоплениям ВСУ на правом берегу Днепра
Фото: Минобороны РФ

Российские подразделения наносят огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В настоящее время по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ на правом берегу Днепра наносится огневое поражение, — отметил он.

Помимо этого Конашенков подчеркнул, что на данный момент на левый берег Днепра было выведено свыше 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружения и военной техники.

Выведенные с правого берега российские подразделения заняли укрепленные в инженерном отношении оборонительные позиции, передает Telegram-канал министерства.

До этого стало известно, что переброска подразделений ВС России на левый берег Днепра завершена, военной техники и вооружений на правом берегу не осталось. Кроме того, в министерстве отметили, что потерь среди российских военнослужащих нет.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал в среду, 9 ноября, приступить к отводу войск за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также российских солдат.

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