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Замкомандующего НМ ЛНР заявил, что взятие Павловки открывает плацдарм для наступления

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Замкомандующего НМ ЛНР заявил, что взятие Павловки открывает плацдарм для наступления
Фото: Минобороны РФ

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе.

— Павловка — это очень важный населенный пункт на пути наших подразделений. Она станет плацдармом для дальнейшего продвижения вперед. Мы знаем, что на пути уже открылся плацдарм для дальнейшего продвижения наших сил и средств, — сказал он корреспонденту РИА Новости.

10 ноября временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что село Павловка на 90 процентов освобождено от украинских войск. По его словам, в настоящее время над селом поднят флаг России.

Накануне командующий объединенной группировкой войск в зоне специальной операции Сергей Суровикин доложил главе Министерства обороны РФ Сергею Шойгу, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована. Боевой и численный состав соединений и воинских частей удалось восполнить за счет мобилизованных граждан и добровольцев.

Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Он отметил, что нужно сделать все ради сохранения здоровья и жизней мирного населения региона, а также российских военных.

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