Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пушилин: Павловка освобождена от украинских боевиков на 90 процентов

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пушилин: Павловка освобождена от украинских боевиков на 90 процентов
Фото: roscongress / Анатолий Медведь

Село Павловка на 90 процентов освобождено от украинских войск. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

— Сегодня достижение, а именно освобождение населенного пункта Павловка. Практически на 90 процентов которое, уже сейчас можно сказать, зачищено, освобождено от всей этой неонацистской нечисти, — заявил он.

По словам Пушилина, сейчас над селом поднят российский флаг. Врио главы ДНР добавил, что это событие заслуживает большого уважения, передает РИА Новости.

Накануне командующий объединенной группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована. Боевой и численный состав соединений и воинских частей удалось восполнить за счет мобилизованных граждан и добровольцев.

Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Он подчеркнул, что необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизней мирного населения региона, а также российских солдат. По словам Суровикина, войска займут подготовленные оборонительные рубежи и позиции на левом берегу Днепра в ближайшее время.

Вернувшийся из украинского плена боец Народной милиции ДНР сержант Артур Клинов рассказал об угрозах и давлении на него и его товарищей со стороны ВСУ.

Украина Денис Пушилин Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте