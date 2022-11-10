Пушилин: Павловка освобождена от украинских боевиков на 90 процентов

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Село Павловка на 90 процентов освобождено от украинских войск. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

— Сегодня достижение, а именно освобождение населенного пункта Павловка. Практически на 90 процентов которое, уже сейчас можно сказать, зачищено, освобождено от всей этой неонацистской нечисти, — заявил он.

По словам Пушилина, сейчас над селом поднят российский флаг. Врио главы ДНР добавил, что это событие заслуживает большого уважения, передает РИА Новости.

Накануне командующий объединенной группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована. Боевой и численный состав соединений и воинских частей удалось восполнить за счет мобилизованных граждан и добровольцев.

Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Он подчеркнул, что необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизней мирного населения региона, а также российских солдат. По словам Суровикина, войска займут подготовленные оборонительные рубежи и позиции на левом берегу Днепра в ближайшее время.

Вернувшийся из украинского плена боец Народной милиции ДНР сержант Артур Клинов рассказал об угрозах и давлении на него и его товарищей со стороны ВСУ.