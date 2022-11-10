Вернувшийся из украинского плена солдат рассказал об угрозах со стороны ВСУ

Фото: gur.gov.ua

Вернувшийся из украинского плена боец Народной милиции ДНР сержант Артур Клинов рассказал об угрозах и давлении на него и его товарищей со стороны ВСУ.

— Раньше на протяжении плена говорили: «Не дай Бог вы вернетесь», — поделился освобожденный солдат.

По словам Клинова, угрозы со стороны украинских солдат посыпались на пленных бойцов незадолго до обмена с российской стороной. Он также рассказал, что пленных для обмена с Москвой ВСУ собирали со всей Украины и отправляли их в Запорожье. Там солдаты заставили подписать документы о том, что те не против обмена, передает РИА Новости.

3 ноября Минобороны России сообщило, что из украинского плена вернулись 107 российских солдат. В министерстве отметили, что бойцам грозила смертельная опасность. Теперь всем освобожденным солдатам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Российская армия при организации обмена пленными с Вооруженными силами Украины (ВСУ) учитывает списки, которые предоставляет Москве Папа Римский Франциск. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил посол РФ в Ватикане Александр Авдеев в интервью итальянскому агентству Askanews. Кроме того, он добавил, что Москва высоко оценивает личные действия понтифика, принимающего участие в организации гуманитарной миссии.