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Посол России раскрыл роль Папы Франциска в обмене пленными с Украиной

Евгений Жуков

Сюжет: 

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Посол России раскрыл роль Папы Франциска в обмене пленными с Украиной
Фото: Catholic Church (England and Wales) / CC BY-NC-SA 2.0

Россия при организации обмена пленными с Украиной учитывает списки, которые предоставляет Москве Папа Римский Франциск. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил посол РФ в Ватикане Александр Авдеев в интервью итальянскому агентству Askanews.

— Освобождение российской стороной украинских военнопленных или их обмен происходят в том числе с учетом списков, регулярно передаваемых нам Папой Франциском, — отметил Авдеев.

Кроме того, он добавил, что Москва высоко оценивает личные действия Понтифика, принимающего участие в организации гуманитарной миссии.

2 октября вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному» Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Он призвал их завершить конфликт и начать мирный диалог.

26 октября сообщалось, что Ватикан готов стать посредником в переговорах России и Украины. Он также готов сделать все возможное для наступления мира на Украине.

До этого Папа Римский заявил, что с любовью относится к русским и украинцам и очень привязан к этим народам. По его мнению, русскому народу не свойственна жесткость, потому что он «великий».

Украина Папа Римский Франциск Россия
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