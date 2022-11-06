Папа Римский заявил о любви к русскому и украинскому народам

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Папа Римский Франциск сказал, что любит русских и украинцев и очень привязан к этим народам. Об этом он заявил журналистам после посещения Бахрейна, сообщает Vatican News.

— Очень уважаю русский народ, русский гуманизм. Подумайте хотя бы о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас, вдохновляет христиан думать о христианстве, — отметил глава католической церкви.

По его мнению, русскому народу не свойственна жесткость, потому что он «великий». Также он заявил, что очень привязан и к русскому, и к украинскому народам.

Понтифик вспомнил, как в 11 лет знакомый священник научил его служить мессу по-украински, и сказал, что выучил тогда все фрагменты на этом языке.

— Я нахожусь среди двух народов, которых люблю, — подчеркнул он.

26 октября сообщалось, что Ватикан готов стать посредником в переговорах России и Украины. Он также готов сделать все возможное для наступления мира на Украине.

25 октября прошла встреча Эммануэля Макрона и Папы Римского Франциска. В ходе беседы французский лидер попросил понтифика связаться с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом для урегулирования ситуации на Украине.