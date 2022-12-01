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Российские разведчики показали штурм украинских позиций на Угледарском направлении

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Российские разведчики показали штурм украинских позиций на Угледарском направлении
Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие на Угледарском направлении штурмуют позиции украинской армии, в том числе сбрасывая гранаты в окопы с помощью беспилотников. Об этом свидетельствуют кадры, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

На видео можно наблюдать сброс гранаты РГД-5 на позиции окопавшихся солдат вооруженных формирований Украины. Оператор БПЛА разведчиков сбрасывает боеприпас точно в окоп.

В условиях современной войны, в том числе в зоне проведения спецоперации, беспилотные аппараты позволяют выполнять несколько задач: разведка, определение целей, корректировка огня, доставка полезных грузов и поражение целей.

30 ноября российские подразделения в результате наступательных действий полностью освободили от Вооруженных сил Украины населенный пункт Андреевка в ДНР. Помимо этого, стало известно о продолжении успешных наступательных действий по освобождению села Водяное.

До этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российской армии удалось полностью освободить от ВСУ населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в ДНР.

Украина российская разведка Спецоперации Армия Россия
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