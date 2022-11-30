Российская армия полностью освободила Андреевку в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российские подразделения в результате наступательных действий полностью освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Андреевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Помимо этого, стало известно о продолжении успешных наступательных действий по освобождению села Водяное, передает Telegram-канал министерства.

До этого официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российской армии удалось полностью освободить от ВСУ населенные пункты Белогоровка и Перше Травня в ДНР.

По словам Конашенкова, военнослужащие РФ ликвидировали в ходе боев за эти территории до 50 украинских солдат. Кроме того, подразделения противника в ходе боев потеряли четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки.