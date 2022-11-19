В Италии назвали крупный просчет Запада в отношении России

Фото: Pexels

Принятые странами Запада антироссийские санкции не привели к изоляции Кремля. Об этом в субботу, 19 ноября, заявил журналист Федерико Рампини в материале итальянской газеты Corriere della Sera.

— Наоборот, страна нарастила товарообмен как с не поддержавшими санкции Китаем, Индией и Бразилией, так и с непосредственными участниками антироссийских мер — Бельгией, Нидерландами и Испанией, — сообщается в материале.

Журналист также напомнил, что МВФ принял решение об изменении прогнозов по сокращению ВВП России с 8,5 до 3,4 процента.

По мнению эксперта, такое сокращение показателя представляет собой достаточно скромный спад для государства, которое западные страны представляют как «задушенное санкциями».

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что нормальной реакцией европейских лидеров, поддержавших санкции в отношении России, которые приблизили экономику континента к рецессии, стал бы их уход в отставку.

По его словам, Евросоюз хочет новых санкций лишь для того, чтобы как-нибудь оправдать собственные ошибочные решения, «наносящие вред».