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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг, 17 ноября, заявил, что нормальной реакцией европейских лидеров, поддержавших санкции против России, которые приблизили экономику континента к рецессии, стал бы их уход в отставку.

По его словам, Евросоюз хочет новых санкций лишь для того, чтобы как-нибудь оправдать собственные ошибочные решения, «наносящие вред». По его словам, в Брюсселе понимают, что заявления о тупиковости санкций повлекут за собой обозначение ответственных за ситуацию.

— Это была бы нормальная реакция со стороны тех, кто нанес ущерб Европе введением санкций, — выразил мнение Сийярто.

Венгерский министр подчеркнул, что, введя санкции, Евросоюз дал «наихудший ответ» на начало специальной военной операции России на Украине. Дипломат призвал граждан Венгрии в ходе национальных консультаций высказаться против рестрикций, пишет РИА Новости.

В октябре Венгрия добилась исключения из списка стран, которые планируют ввести потолок цен на российский газ. Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в интервью поделился предположением, почему Венгрия пошла на такой шаг.