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Аналитик Адамидов назвал причину отказа Венгрии от антироссийских санкций

Ирина Игнатенко
Политика
Аналитик Адамидов назвал причину отказа Венгрии от антироссийских санкций
Фото: Pixabay

Венгрия добилась исключения из списка стран, которые планируют ввести потолок цен на российский газ. Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в интервью поделился предположением, почему Венгрия пошла на такой шаг.

По словам эксперта, Венгрия очень сильно зависит от поставок газа. Аналитик отметил, что подобная ситуация наблюдается и в ряде других государств Восточной Европы. Адамидов уточнил, что у Венгрии нет выхода к морю, потому у этой страны не осталось иных альтернативных источников импорта газа.

— Поэтому представители Венгрии и добились отказа от участия в антироссийских санкциях ЕС, связанных с введением потолка цен на газ, — сообщил собеседник каналу 360.

Эксперт добавил, что остальные страны Европы могут номинально поддержать санкции, но каждая страна будет исполнять их по-своему.

Венгрия на саммите ЕС в Брюсселе добилась того, что если предложения Еврокомиссии о потолке цен на газ и общеевропейских закупках газа будут приняты, то для Будапешта будет сделано исключение, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает «Взгляд.ру».

В метрополитене и на улицах Будапешта появились плакаты «Брюссельские санкции разрушают нас». Об этом стало известно в среду, 19 октября.

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