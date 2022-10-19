«Брюссельские санкции разрушают нас»: в Будапеште появились пророссийские плакаты

Фото: МИД РФ

В метрополитене и на улицах Будапешта появились плакаты «Брюссельские санкции разрушают нас». Об этом стало известно в среду, 19 октября.

По данным РИА Новости, такое же изображение разместило правительство Венгрии в своем аккаунте в Facebook*.

В середине сентября в Париже собрались несколько тысяч демонстрантов с требованием отставки действующего президента Франции Эммануэля Макрона. Как отмечается, представители движения «Патриоты» также ратовали за выход Франции из Европейского союза и Североатлантического альянса.

Кроме того, демонстрации против политики властей Германии и федеративных земель в области цен на электричество и энергоносители прошли 5 сентября в Лейпциге.

Министры по европейским делам Германии, Франции и Польши высказались о необходимости заново определить ключевые принципы политики Евросоюза в отношении России.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Европе наблюдается падение уровня жизни: людям, предпринимателям и компаниям становится тяжелее жить и работать.

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