«Запад не был к этому готов»: на какой исход СВО рассчитывали европейские политики

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Власти Германии до начала российской спецоперации рассчитывали на быстрое поражение Украины, так как оно было бы выгодно с экономической точки зрения. А власти Франции были уверены, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной невозможен.

Кроме того, правительство Италии под руководством бывшего премьер-министра Марио Драги заявило, что страна не сможет поддерживать давление других европейских стран на Россию из-за зависимости от российских энергоресурсов. Об этом рассказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Вечерняя Москва» узнала у политологов, на что надеялись европейские политики и какие их ожидания не оправдались.

Политолог Сергей Маркелов рассказал, что западные политики были уверены в быстрой победе России и поражении Украины:

— Не только европейские, но и американские политики считали, что если Россия начнет военные действия, то доведет их до конца достаточно быстро. Власти Европы думали, что ситуация будет разворачиваться совершенно по-другому, не так, как это случилось. Они были уверены, что российская армия в силу своей хорошей подготовки решит проблему на Украине за считаные дни.

Эксперт считает, что Европа не была готова оказывать Украине такую масштабную финансовую помощь. Но европейские власти были вынуждены это сделать.

— Военная разведка европейских стран не учла внутренние вопросы, которые были в России. Они не понимали стратегии нашей страны. Европа осознавала, что российская армия очень сильная, военных ресурсов у нашей страны достаточно, но никто не ожидал, что СВО будет длинной. Европейские власти не думали, что им придется вложить в этот конфликт столько средств и помощи Украине. Они не были к этому готовы.

Политолог Юрий Светов уверен, что Борис Джонсон неверно трактует мнение европейских политиков о специальной военной операции на Украине.

— Я полагаю, что Борис Джонсон очень вольно интерпретирует мнение европейских властей по поводу СВО. Мы не раз видели, как приватные беседы политиков становятся достоянием общественности. Я считаю, что Джонсон преувеличивает. Ни Франция, ни Германия не хотели поражения Украины в том смысле, как трактует британский политик. Вероятнее всего, они говорили о том, что если Украине не будет искать мирный путь соглашения с Россией, то она потерпит поражение, — рассказал Светов.

Эксперт подчеркнул, что власти Германии считали, что Украина потерпит поражение, если не пойдет на мирное урегулирование конфликта с Россией:

— Есть большая разница между Джонсоном, Меркель, Макроном и Шольцем. Германия и Франция вместе с Россией были гарантами Минских соглашений. Страны несли ответственность за сохранение мира на Украине. Также они входили в Нормандский формат, где обсуждалась эта проблема. Великобритания была в стороне от этого. Она как раз была той страной, которая подогревала украинское руководство не выполнять Минские соглашения. В этом признался Петр Порошенко. Он заявил, что у него было 4,5 прекрасных года, когда он мог перевооружать свою армию. Я думаю, что, когда начался январь 2022 года, стало понятно, что дело идет к столкновению. Германия говорила, что Украина потерпит поражение, если не начнет мирное урегулирование разногласий с российской стороной. У Джонсона свои цели. Возможно, он рассчитывает, что снова будет востребован на посту премьер-министра Великобритании. Он решил о себе напомнить.

По словам специалиста, в начале СВО американские аналитики считали, что в течение недели будет разгромлена Украина, Россия возьмет Киев. Также многие страны говорили об этом. Они думали, что Россия будет вести спецоперацию так, как ее вели США в Ираке или Афганистане. Это ковровые бомбардировки, уничтожение всего, чего только возможно. Однако Россия выбрала другой путь, отметил Светов.

Политолог уверен, что европейские страны никогда бы не отказались от помощи Украине и будут продолжать оказывать ей поддержку:

— Не стоит питать иллюзии. Европейские страны будут помогать Украине до тех пор, пока не последует команда отбой из США. Мнение о том, что Европа откажется от поддержки Украины из-за экономических сложностей, ошибочно. Европа будет до конца помогать Украине.