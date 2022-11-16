«Чувствительная проблема»: чем для Украины обернется поддержка антиизраильских резолюций

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Украина дважды проголосовала за антиизраильские резолюции в ООН за последние две недели. Итоги голосования решительно осудил премьер-министр Израиля Яир Лапид. Он заявил, что этот шаг может привести к эскалации конфликта Палестины и Израиля. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Дмитрия Журавлева, как действия Украины отразятся на отношениях между странами и может ли Израиль перейти на сторону России.

По словам эксперта, отношения Украины и Израиля испортились еще во время Второй мировой войны. Израильтяне до сих пор не забыли ужасы тех времен.

— Этот процесс начался не с голосований Украины в ООН. Не зря Израиль отказался поставлять оружие на Украину. Напряжение в отношениях стран возникло еще до специальной военной операции (СВО). Если бы не было дивизии «Нахтигаль», то на сегодняшний день украинско-израильские отношения были бы совершенно иными. Кроме того, если бы украинские националисты так явно не участвовали в уничтожении евреев во время Второй мировой войны, все было бы по-другому. Последующая политика Украины оставалась не просто националистический, а нацистской. Для израильтян это очень чувствительная проблема. Трагедию Холокоста никто не забыл, — считает Журавлев.

Политолог подчеркнул, что поддержка Украины в ООН антиизраильских резолюций несет более глубокие последствия, чем кажется на первый взгляд. Многие американцы изменят свое отношение к СВО:

— Израиль старается не включаться в конфликт России и Украины ни с какой стороны и держать некий нейтралитет. Сейчас страну все больше и больше заставляют определяться. Эти голосования Украины — тоже своего рода решение. Однако украинские власти не разбираются в мелочах. Они думают, что можно поссориться с Израилем и остаться в хороших отношениях с США. Но они очень сильно ошибаются. Понятно, что американцы развязали антироссийские настроения. Они не смогут встать и сказать, что больше не будут поддерживать Украину. Тем более что для интересов США очень важно, чтобы конфликт продолжался. Но то, что количество активно поддерживающих войну в Соединенных Штатах Америки уменьшится, — это факт.

Самой дисциплинированной частью американских избирателей являются евреи. Для них Израиль — это не просто географическое название или историческая Родина. Это неотъемлемая часть их жизни. Безусловно, своими действиями Украина нажила врага не только в виде Израиля, но и части еврейской общины США, уверен собеседник «ВМ».

Кроме того, специалист оценил шансы перехода Израиля на сторону России из-за необдуманных действий украинской стороны:

— Я считаю, что Израиль не будет переходить на сторону России, иначе страну ждут серьезные последствия. Долгое время в мире рассказывали, какая ужасная Россия. А Израиль вдруг скажет, что Россия права. В политике свои правила. Может быть, даже политические власти Израиля захотят перейти на нашу сторону, но сделать это будет очень непросто.

Однако если ситуация встанет ребром и нужно будет выбирать, то очень возможно, что Израиль не станет поддерживать Украину. Сейчас от голоса Израиля мало что зависит, так же как от Индии или Китая. Но может произойти ситуация, когда именно поддержки Израиля Украине не хватит, заявил Журавлев.

Политолог рассказал, смогут ли действия Украины развязать войну между Израилем и Палестиной:

— Премьер-министру Израиля, бесспорно, виднее, как может развиваться ситуация. Наличие антиизраильских настроений в ООН подстегнет экстремистскую часть палестинцев. В любом случае у жителей Палестины могут появиться новые надежды. А это всегда большой риск для всех. Они имеют право на свое государство, но сейчас выход за рамки автономии приведет к очередной гражданской войне.

Политолог объяснил, что в случае палестино-израильского конфликта придется вмешаться США. Но неизвестно, смогут ли американцы завершить это столкновение стран.

— Американцы должны будут прекратить эту войну. Возможно, что будет такая же ситуация, как с Саудовской Аравией. Вдруг выяснится, что у Америки просто нет возможности завершить конфликт. Тогда отношение Израиля к США существенно изменится, — подытожил эксперт.