Украина дважды поддержала антиизраильские резолюции в ООН

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За последние две недели Украины дважды проголосовала за антиизраильские резолюции в Организации объединенных наций (ООН), что вызвало разочарование со стороны Израиля. Об этом сообщил посол Святой земли в Киеве Михаэль Бродский в понедельник, 14 ноября.

— Поддержка Украиной резолюции ООН «Действия Израиля», отрицающей связи евреев с Храмовой горой и призывающей к консультативному заключению Международного суда, крайне разочаровывает. Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между нашими странами, — цитирует Бродского РБК.

24 октября глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил министру обороны Украины Алексею Резникову, что страна не будет поставлять вооружение для ВСУ. Он «обратил особое внимание на оперативные ограничения», с которыми сталкивается Израиль.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Израиль принял подобное решение. По его словам, российско-израильские отношения уже давно переживают трудности, поэтому страна стремится не усугубить собственные взаимосвязи.