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Минобороны Израиля отказало Украине в поставках вооружения

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны Израиля отказало Украине в поставках вооружения
Фото: Pixabay

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил министру обороны Украины Алексею Резникову, что страна не будет поставлять вооружение для ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Израиля в понедельник, 24 октября.

— В результате этого Израиль не будет поставлять системы вооружений Украине, — говорится в сообщении.

Ганц в ходе беседы с Резниковым «обратил особое внимание на оперативные ограничения», с которыми сталкивается его страна.

Тем не менее Ганц отметил, что Израиль всецело поддерживает Украину, и в этом ключе анонсировал поставки гуманитарной помощи в республику.

Министры обороны также договорились вести диалог на эту и другие темы, стоящие на повестке дня. Резник также проинформировал Ганца о последних событиях в районах конфликта, передает ТАСС.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Израиль принял решение отказать в поставках вооружения. По его словам, российско-израильские отношения уже давно переживают трудности, поэтому страна стремится не усугубить собственные взаимосвязи.

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