Минобороны Израиля объяснило отказ поставлять Украине системы ПВО

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Израиль не может поставлять Украине системы ПВО, так как опустошит собственные запасы. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил израильский министр обороны Бени Ганц.

Если Иерусалим решит передать Киеву собственные системы ПВО, то он попросту опустошит свои собственные запасы и останется безоружным, передает слова Ганца Jerusalem Post.

До этого Ганц заявил министру обороны Украины Алексею Резникову, что страна не будет поставлять вооружение для ВСУ.

После этого президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пожаловался на отсутствие поставок оружия из Израиля. Украина все еще надеется получить помощь от Израиля, добавил он.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Израиль принял решение отказать в поставках вооружения. По его словам, российско-израильские отношения уже давно переживают трудности, поэтому страна стремится не усугубить собственные взаимосвязи.

Евросоюз уже потратил на Украину в 2022 году 22 миллиарда евро, в том числе три миллиарда на военную помощь. В эту сумму, как уточняется, не входят прямые поставки оружия от членов ЕС.