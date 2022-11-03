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Евросоюз потратил на Украину 22 миллиарда евро за этот год

Евгений Белоусов

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Евросоюз потратил на Украину 22 миллиарда евро за этот год
Фото: shutterstock

Евросоюз уже потратил на Украину в 2022 году 22 миллиарда евро, в том числе три миллиарда на военную помощь. В эту сумму не входят прямые поставки оружия от членов ЕС. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Я считаю только три миллиарда евро, выделенных на поставки оружия через Европейский фонд мира, и 19 миллиардов евро — на финансовую и экономическую поддержку Украины, предоставление гуманитарной помощи украинцам, чтобы они смогли перенести зиму, — заявил он.

Боррель добавил, что помощь Киеву со стороны ЕС необходимо еще наращивать, передает ТАСС.

25 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала целью Евросоюза конфискацию активов России. По ее мнению, для конфискации замороженных в Евросоюзе российских активов и их использования, в том числе на нужды Киева, необходимо иметь правовую базу, которой нет в настоящее время.

Washington Post сообщила, что ряд представителей партии республиканцев в Конгрессе выступили против того, чтобы в оборонный бюджет внесли положение, позволяющее США переводить Украине доходы от конфискованного у граждан России имущества.

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил министру обороны Украины Алексею Резникову, что страна не будет поставлять вооружение для ВСУ. После этого президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз пожаловался на отсутствие поставок оружия из Израиля.

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