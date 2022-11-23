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Экс-премьер Великобритании Джонсон заявил, что Шольц призывал Украину сдаться РФ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-премьер Великобритании Джонсон заявил, что Шольц призывал Украину сдаться РФ
Фото: flickr/number10gov

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призывал Украину сдаться России, а Франция не верила в начало спецоперации. Об этом сообщил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

— Германия считала, что если это произойдет, то Украине лучше сдаться, чтобы побыстрее со всем закончить. Французы же отказывались верить до последнего момента в начало спецоперации, — заявил он в интервью CNN.

Также Джонсон раскритиковал Италию, премьером которой в тот момент был Марио Драги. Итальянское правительство отказывалось поддерживать позицию других стран из-за зависимости от российских углеводородов, отметил экс-премьер Британии.

Спад в европейской экономике связан с ростом конкурирующих экономик Азии, а не с прошедшей пандемией COVID-19 и началом специальной операции на Украине. Об этом 22 ноября заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, конфликт на Украине и пандемия только ускорили процесс.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что экономический коллапс, который усугубляется энергетическим кризисом, безработицей и высокой инфляцией, может в ближайшем будущем привести к исчезновению Евросоюза как единого организма. По словам эксперта, нынешние проблемы Европы ставят вопрос о дальнейшей жизнеспособности ЕС как структуры.

Украина Спецоперации Россия Борис Джонсон Олаф Шольц
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