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ЕС может исчезнуть: политолог Журавлев оценил масштабы глобального кризиса в Европе

Рафаэль Залян

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ЕС может исчезнуть: политолог Журавлев оценил масштабы глобального кризиса в Европе
Фото: shutterstock

Экономический коллапс, который усугубляется энергетическим кризисом, безработицей и высокой инфляцией, может в ближайшем будущем привести к исчезновению ЕС как единого организма. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев.

По словам эксперта, нынешние проблемы Европы ставят вопрос о дальнейшей жизнеспособности ЕС как структуры:

— На фоне энергетической зависимости от РФ уже приостановлена деятельность крупных предприятий. Многие страны Евросоюза не в состоянии поддерживать экономку, покупая производство Германии и Британии, которые являются монополистами на рынке. Такая схема работает, когда система предоставляет финансовые ресурсы, позволяющие окупить те товары, которые страны — члены ЕС обязаны окупать. В обратном случае мы получаем феномен знаменитого долгового кризиса, случившегося в 2010 году в Греции.

За неспособностью стран ЕС поддерживать собственное производство последуют безработица и социальный кризис, предупредил Журавлев:

— Энергетический кризис снижает рентабельность производства и не позволяет крупным промышленным предприятиям функционировать. Это создает еще и дополнительный социальный кризис, ведь огромное количество европейцев работает в таких корпорациях. Существующий расклад усиливает безработицу, которая и без того скачкообразно растет.

Глубокий кризис, назревший в Европе, помимо энергетических проблем, усиливается еще и инфляцией, дополнил политолог:

— Европейцев от полного краха удерживают «жировой запас» и накопления. Но не за горами то время, когда им придется ютиться всей семьей в одной комнатке, потому что отопить весь дом станет очень затратным делом.

Вариантом выхода из сложившейся ситуации может стать возобновление отношений с Москвой хотя бы для того, чтобы наладить энергопоставки.

Второй путь спасения — вернуться к реальной экономике с собственным развитым производством. Правда, на это уйдет не один год, но такой путь позволит ЕС стать более независимым от США в экономическом секторе, заключил спикер.

О неминуемом экономическом провале Европы накануне заявил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис в интервью немецкому телеканалу N-TV. Он отметил, что в странах Европейского союза идет деиндустриализация из-за энергетического кризиса.

Варуфакис подчеркнул, что Европа не сможет преодолеть нынешний энергетический кризис и ее «провал гарантирован».

Экономика Евросоюз (ЕС) Энергетика кризис
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