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Шольц: Спад в экономике Европы вызван развитием Азии, а не спецоперацией на Украине

Александр Афонин
В мире
Шольц: Спад в экономике Европы вызван развитием Азии, а не спецоперацией на Украине
Фото: bundeskanzler.de

Спад в европейской экономике связан с ростом конкурирующих экономик Азии, а не прошедшей пандемией коронавируса и началом спецоперации на Украине. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

— Мы находимся сегодня в новой фазе глобализации. В последние 30 лет здесь, в Европе и Северной Америке, мы наблюдали одновременно стабильный рост, низкую инфляцию и высокие показатели занятости. Это было исключительным явлением для экономики, — сказал он.

По словам канцлера, конфликт на Украине и пандемия коронавируса только ускорили процесс. Первопричиной же спада стал рост экономик Азии, которые конкурируют с Европой в области энергоносителей, сырья и технологий.

Шольц предостерег правительства Евросоюза от деглобализации, а также призвал приступить к экономической диверсификации, передает РИА Новости.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что экономический коллапс, который усугубляется энергетическим кризисом, безработицей и высокой инфляцией, может в ближайшем будущем привести к исчезновению ЕС как единого организма. По словам эксперта, нынешние проблемы Европы ставят вопрос о дальнейшей жизнеспособности ЕС как структуры.

Экономика Европа Олаф Шольц
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