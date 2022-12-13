Financial Times: У Киева истощаются запасы боеприпасов для С-300 и ЗРК «Бук»

Фото: gur.gov.ua

У Вооруженных сил Украины истощаются запасы боеприпасов и запчастей для систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 и зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». Об этом пишет газета Financial Times.

— Боеприпасы и запчасти для С-300 и «Буков», являющихся основой противовоздушной обороны Украины, истощаются, — говорится в материале.

При этом в издании отметили, что найти дополнительные доступные запасы на мировом рынке оказалось сложно, исключение — недавняя партия боеприпасов из Словакии. Представитель ВВС Украины, полковник Юрий Игнат сообщил, что ВСУ приходится тратить по две ракеты на одну российскую ракету из-за устарелости комплексов, сообщает РИА Новости.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине придется очень тяжело в случае прекращения поддержки со стороны США. По его словам, именно поэтому Киев сейчас внимательно следит за настроениями в Вашингтоне.

Помимо этого, обозреватель Foreign Policy Джек Дойч назвал препятствие для наращивания поставок оружия Украине. Он уточнил, что уязвимость США и НАТО в Сувалкском коридоре мешает Белому дому нарастить поставки оружия Украине.