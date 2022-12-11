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В США назвали препятствие для наращивания поставок оружия Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В США назвали препятствие для наращивания поставок оружия Украине
Фото: gur.gov.ua

Уязвимость США и НАТО в Сувалкском коридоре мешает Белому дому нарастить поставки оружия Украине. Об этом в воскресенье, 11 декабря, заявил обозреватель Foreign Policy Джек Дойч.

— Представители Министерства обороны заявили, что требования к запасам, предусмотренные военными планами США, являются причиной замедления темпов американской военной помощи Украине в последние месяцы, — сказал он.

По мнению обозревателя, Пентагон находится под постоянным давлением со стороны американских конгрессменов. Они требуют отдать ВСУ еще больше боевой техники за счет стратегических запасов, которые предназначены на случай гипотетического столкновения НАТО с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что конфликт на территории восточноевропейского государства закончится в следующем году.

На чем основаны данные прогнозы украинского лидера и могут ли они сбыться, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.

По мнению специалиста, несмотря на слова Зеленского, в данный момент перспектива российско-украинских переговоров видится довольно туманной.

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