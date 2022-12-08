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Зеленский выразил надежду на завершение конфликта на Украине в следующем году

Егор Провоторов
В мире
Зеленский выразил надежду на завершение конфликта на Украине в следующем году
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что конфликт на территории восточноевропейского государства закончится в следующем году.

Таким мнением украинский лидер поделился в комментарии для издания Politico, которое назвало его «самым влиятельным человеком Европы».

— Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время, — подчеркнул Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.

Накануне американский журнал Time назвал президента Украины Владимира Зеленского человеком 2022 года. Кроме самого президента восточноевропейской республики, журнал назвал человеком года «дух Украины».

Телеведущий канала Fox News Такер Карлсон раскритиковал Зеленского за постоянное выпрашивание денег у Соединенных Штатов. По его словам, из-за помощи Украине экономика США «идет на дно».

До этого обозреватель Тодд Вуд рассказал, что Зеленский и украинские чиновники присваивают себе деньги, которые выделяются западными странами на помощь Киеву. По его словам, часть этих средств утекает за границу и оседает на офшорных счетах.

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